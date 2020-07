與 초선 이소영, 주호영 공개 저격…통합당 "지금 뭐 하는 거냐"

[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당 초선인 이소영 의원이 23일 경제 분야 대정부질문 마지막 질의자로 연단에 올라 통합당과 주호영 원내대표를 공개 저격했다. 통합당 의원들이 고성과 삿대질로 거세게 항의하며 본회의장은 삽시간에 아수라장이 됐다.

이 의원은 "문재인 정부가 독재를 행하고 있다, 입법부를 장악했다는 통합당 주장에 동의할 수 없다"고 포문을 열었다. 이 의원은 지난 원 구성 협상 과정에 대해 "주 원내대표는 사의를 표명하고 열흘간 시간을 끌고 돌아와서, 법사위 자리만 고집하면서, 주요 상임위원장을 모두 거부했다"며 "국민이 (통합당의 주장을) 납득하기 어려울 것"이라고 목소리를 높였다.

통합당 의석에서는 "내려와라" "지금 뭐 하는 거냐"고 소리치며 강하게 반발했다. 김상희 국회부의장은 이 의원을 향해 "대정부 질의에 맞는 적합한 질의를 해주면 좋겠다"면서도 "국회의원으로서 정치적 입장을 말할 수 있다. 존중하고 참아주는 것도 미덕"이라며 양측에 자중을 당부했다. 그러나 이 의원은 이에 아랑곳하지 않고 발언을 이어갔고, 김 부의장은 산회 인사에서 다시 한번 '주의'를 내렸다.

이 의원이 질의를 마치고 무대에서 내려오자 경쟁이라도 하듯 민주당 의원들은 "잘했어", 통합당 의원들은 "사퇴하라"고 외쳤다.

