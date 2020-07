[아시아경제 금보령 기자] 미국 신규 실업수당 청구 건수가 예상보다 더 많았던 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산되던 3월 이후 처음으로 수치가 증가했다.

23일(현지시간) 미국 노동부는 지난주(12~18일) 신규 실업수당 청구 건수가 141만6000건을 기록했다고 밝혔다.

이 같은 수치는 전문가들이 예상한 130만건보다 많은 수치다. 직전주(130만7000건·수정치)와 비교해도 청구 건수가 10만9000건 늘어났다.

실업수당 연속 수급 신청자수는 하락세를 보였다. 지난 11일로 끝난 주의 연속 수급신청자수는 1619만7000건이었다. 예상치였던 1710만건보다는 적은 것으로 집계됐다.

