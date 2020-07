靑 국민청원 등장한 환경미화원의 억울한 죽음, 녹취록 들어보니

"직장 내 괴롭힘 당한 아버지의 억울한 죽음 풀어달라" 靑 청원

[아시아경제 허미담 기자] 경북 봉화군 환경서비스업체에서 15년간 일하던 한 환경미화원이 퇴사 5일 만에 뇌출혈로 숨진 가운데 그가 생전 직장 내 갑질과 괴롭힘을 당했다는 주장이 제기됐다.

23일 JTBC는 환경미화원 김 모씨의 유가족이 건넨 녹취록을 공개했다. 녹취록에는 고인과 환경서비스업체 사장 아들 A씨가 나눈 대화가 고스란히 남아 있었다.

녹취록에 따르면 A씨는 고인에게 청소 민원이 들어왔다고 다그쳤다. A씨는 "더 할 말 있어요? 더 할 말 있냐고. 민원 발생해서 인사위원회 개최한다고. 잘못했다고 빌든가 방바닥에 굴러서 큰절을 하든가. 나는 그런 뻣뻣한 사람 싫으니까"라고 말했다.

이어지는 녹취록에서도 A씨의 고압적 언행은 계속됐다. A씨는 고인이 보도블록 깨진 걸 보고하지 않았다는 이유로 "당신이 하라고. 뭐 시말서 못 써? 난 당신 000 내보낸 것처럼 내보낼 테니까"라고 말하며 화를 냈다.

그러나 봉화군청에 확인해본 결과, 청소에 대한 민원은 없었으며 보도가 깨진 것은 쓰레기로 볼 수 없기 때문에 환경미화원에게는 책임이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 JTBC와의 인터뷰에서 "(고인이) 회사에 전혀 관심이 없다. '경위서 안 쓴다', '사고 보고서 안 쓴다' 이런 말밖에 안 했다"고 말했다.

한편 이 사건은 고인의 유가족이 청와대 국민청원 게시판에 글을 올리면서 사회적으로 공분을 일으켰다.

지난 13일 청와대 국민청원게시판에는 "우리 아빠의 억울한 죽음을 풀어주세요"라는 제목의 청원이 올라왔다. 해당 청원은 23일 오후 9시30분 기준 7800여명의 동의를 얻었다.

본인을 고인의 유가족이라고 밝힌 청원인은 "청소 하청 업체 직원이었던 아빠를 죽음으로 내몬 사장을 처벌해달라"며 억울함을 호소했다.

그는 "아빠는 15년간 봉화의 한 환경서비스업체에서 환경미화원으로 일해 오다 2018년 민주노총에 가입하면서 힘겨운 회사 생활을 시작했다"며 "처음엔 전 직원이 민주노총에 가입했지만 회사의 지속적인 탄압으로 아빠를 제외한 나머지 직원은 기업형노조를 새로 만들면서 회사에 2개의 노조가 공존했다. 이때부터 이 회사 사장 아들과 말 잘 듣는 기업형 노조원들이 아빠를 감시하며 반말과 폭언, 인격 모독, 가족 비하까지 서슴지 않았다"고 주장했다.

또 "폭언할 때마다 핸드폰이나 녹음기를 압수했고 차량 배터리 방전 책임을 물어 운전기사에서 가로 청소원으로 강등시켰고 지속적으로 시말서를 요구했다. 성과급을 핑계로 한 급여 삭감, 과중한 업무, 사장 아들의 악질적 행동, 동료 직원들의 왕따 등으로 과도한 스트레스를 받아 몇 달 만에 몸무게가 10kg 빠졌다"고 덧붙였다.

이어 청원인은 "이런 상황은 매일, 매주, 매달 반복됐고 결국 2인 1조로 근무하던 봉화읍 가로변 청소를 아빠 혼자 하게 했고 일정 기간이 지나면 근무 구역도 교체해야 되지만 회사는 6개월간 봉화읍 가로변 청소를 혼자 하게 했다"며 "회사의 감시로 화장실도 못 가고 심지어 물도 마음대로 못 먹었다. 결국 엄마가 수시로 근무지로 물을 갖다 줬다"고 털어놨다.

끝으로 그는 "그저 힘없고 빽이 없다는 이유로 힘든 환경미화원으로서 일방적으로 당해야 했던, 이제는 다시는 볼 수 없는 아빠의 억울한 죽음을 제발 대통령님께서 풀어달라"며 "앞으로는 아빠와 같은 부당한 일을 당하는 사람이 없도록 해달라"고 호소했다.

