속보[아시아경제 김수완 기자] 러시아 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유입·확산방지 대책본부는 23일(현지시간) 코로나19 확진자 수가 전날보다 5848명 늘어났다고 전했다. 이로써 러시아 누적 확진자는 총 79만5038명으로 집계됐다.

하루 기준 러시아 신규 확진자 수는 지난 20일부터 이날까지 나흘째 5000명대를 유지 중이다.

5월 초순에는 신규 확진자가 1만1000명을 넘기도 했다.

누적 사망자 수는 전날보다 147명 증가한 1만2892명으로 파악됐다.

한편 코로나19 현황 실시간 통계 사이트 월드오미터에 따르면 러시아의 누적 확진자 수는 미국(410만1308명), 브라질(223만1871명), 인도(124만1687명)에 이어 세계에서 네 번째로 많다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr