기름값 아끼려…'똑딱이'로 온도 숫자만 조작한 냉동차

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 기름값을 아끼기 위해 냉동 탑차의 온도를 조작하는 일부 운전자들이 있는 것으로 드러났다.

이날 SBS 8 뉴스에 따르면 식품의약안전처 직원들의 냉동칸 온도 단속에서 영하 5~6도 등 유통 온도가 제대로 지키지 않는 차량들이 발견됐다.

현행 식품위생법상 냉동 식재료는 영하 18도 이하에서 유통돼야 한다.

이들은 냉동 탑차의 유류비를 아끼려 가짜 온도 조절 장치인 이른바 '똑딱이'로 온도를 조작해 놓고, 냉각 장치를 작동하지 않은 채 냉동상태가 유지된 것처럼 속였다.

똑딱이를 사용해 온도기록계와 연결된 리모컨을 누르자 섭씨 25도였던 냉동실 온도계가 금세 영하 18도 이하로 뚝 떨어졌다.

이 똑딱이는 냉각기를 가동하지 않아도 온도를 영하로 조작할 수 있어 기름값을 아끼려는 일부 냉동탑차 기사들 사이에 비밀리에 거래되고 있는 것으로 전해졌다.

또한 과거에 쓰던 똑딱이는 고정장치인 반면 최근 유행 중인 똑딱이는 리모컨 형태이기 때문에 리모컨만 숨기면 적발하기 어려운 것으로 알려젔다.

한편 식약처는 조작 장치를 설치하는 것만으로도 처벌할 수 있도록 법 개정을 검토하고 있다고 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr