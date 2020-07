'22년만 노사정 합의' 최종불발…민주노총 제안한 사회적 대화, 스스로 등졌다(종합)

민주노총, 지난 4월 사회적 대화 최초 제안

40여일 노사정 대화 속 고용유지 등

최종 협약 가까웠지만 민노총 강경파에 좌초



이날 대의원대회 최종 추인 투표서

찬성 38.27% 대 반대 61.73%

[아시아경제 정동훈 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 노사정 합의안'을 최종 부결했다.

23일 민주노총은 71차 임시 대의원대회에서 전자투표 방식으로 '코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의안'을 찬반투표에 부쳤다. 투표 결과, 찬성 499표(38.27%) 대 반대 805표(61.73%)로 노사정 합의안 추인 안건은 부결됐다.

이날 오후 8시까지 진행된 투표에는 조합원 500명 당 한 명이 선출되는 대의원 1479명 중 1311명이 투표에 참여했다.

외환위기 이후 22년만에 처음으로 합의에 이를 것으로 보였던 노사정 대화는 또 다시 최종 협약에 이르지 못했다. 김명환 민주노총 위원장은 지난 4월 '코로나19 위기 극복을 위한 원 포인트 노사정 대화'를 제안한 바 있다. 이에 정세균 국무총리를 중심으로 한국노총과 민주노총, 한국경영자총협회(경총), 대한상공회의소(대한상의) 등 참여하는 노사정 대표자회의가 구성된 바 있다.

40여일 간의 노사정 대화 끝에 고용 유지, 기업 살리기, 사회 안전망 확충 등을 위한 협력 방안을 담은 합의안을 마련하고 지난 1일 협약식을 열어 서명하려고 했다. 하지만 민주노총은 내부 강경파의 반대에 막혀 협약식에 참석하지 못했고 결국 노사정 대화도 최종 협약에 이르지 못했다.

이후 김 위원장은 직권으로 임시 대의원대회를 소집해 대의원들의 뜻을 묻기로 한 것이다. 김 위원장은 스스로 제안한 노사정 대화의 결실을 맺겠다며 부결시 사퇴 의사를 밝히며 배수진을 쳤다. 이날 추인 안건이 부결됨에 따라 김 위원장은 사퇴할 것으로 보인다. 24일 오후 김 위원장은 대의원대회 결과에 대한 기자회견을 연다.

이번 결과에 따라 민주노총 노동운동 방향에도 영향을 줄 것으로 보인다. 민주노총이 스스로 제안한 사회적 대화 조차 내부에서 합의에 이르지 못하면서 향후 사회적 대화의 중심에 들어가기는 어렵다는 것이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr