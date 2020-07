검찰, 정경심 '동양대 표창장' 위조 정황 증거 법정서 공개

강사 휴게실 PC 디지털포렌식 결과 제시

"아들 상장서 스캔한 직인과 표창장 동일"

변호인 "위법 증거", "방어권 침해" 반발

[아시아경제 조성필 기자] 검찰이 정경심 동양대 교수가 '동양대 표창장'을 위조한 정황이 담긴 증거를 법정에서 공개했다. 정 교수 자녀의 상장과 표창장에 찍힌 총장 파일이 똑같다는 동양대 강사 휴게실 PC의 디지털 포렌식 결과를 제시했다. 정 교수가 아들의 상장에서 총장 직인을 오려 딸의 표창장에 붙였다는 얘기가 된다. 정 교수는 그동안 재판 과정에서 해당 표창장을 위조한 적이 없다고 주장해왔다.

검찰은 23일 서울중앙지법 형사합의25-2부(부장판사 임정엽) 심리로 열린 정 교수의 속행 공판에서 대검찰청의 디지털 포렌식 담당 팀장 이모씨를 증인으로 불러 신문했다. 정 교수는 2013년 6월 자신의 주거지에서 최성해 동양대 총장 명의의 표창장을 위조했다는 혐의를 받고 있다.

이날 검찰은 동양대 강사휴게실에서 발견된 PC에서 2013년 6월16일 생성된 파일들의 타임라인을 제시하며 정 교수의 표창장 위조 과정을 설명했다. 검찰에 따르면 PC 사용자는 당일 오후 4시20분 표창장 위조 작업에 돌입했다. 정 교수 아들의 상장을 '총장님 직인.PNG'란 그림 파일로 저장했다. 4시40분에는 이를 MS 워드 문서에 삽입해 저장했다. 이후 총장 직인 이미지만 캡처해서 '총장님 직인.JPG' 파일을 만든 뒤 이를 PDF로 저장했다. 최종적으로 만들어진 표창장 PDF 파일에는 직인 부분이 별도의 '블록'으로 처리됐다.

검찰은 이러한 과정을 법정에서 시연하며 증인에게 "블록 처리된 것을 보면 직인 사진파일을 오려 넣은 것이 분명하냐"고 물었다. 이씨는 "그렇다"고 답했다. 이씨는 "오려 붙여진 직인 파일의 픽셀 크기는 '1072x371'로 아들의 상장에서 캡처된 총장 직인 파일의 픽셀 크기와 동일하다"고 증언했다. 정 교수가 아들의 동양대 총장상을 스캔해 직인 사진을 오려낸 뒤 딸의 위조 표창장에 붙였다는 검찰의 공소사실을 뒷받침하는 대목이다.

재판부가 '아들 상장의 직인 모양은 정사각형이지만 딸 표창장에는 직사각형이라 약간 다르다'고 지적하자 검찰은 "크기 조정을 하면서 그렇게 된 것이고 픽셀값은 똑같다"고 설명했다. 아울러 검찰은 이 PC를 정 교수가 사용했다고 볼 만한 정황 증거도 제시했다. 검찰은 "이 PC에서 2012년 7월∼2014년 4월 사이 정경심 교수의 주거지 IP가 할당된 흔적이 22건 복원됐다"며 "이 IP가 동양대에서 사용됐다고 볼 수는 없다"고 했다.

정 교수의 변호인단은 강하게 반발했다. 변호인은 "검찰이 공개한 디지털 포렌식 결과는 이날 공판 3일 전에 제출돼 피고인의 방어권을 침해했다"고 주장했다. 그러면서 "아직 이씨에 대한 반대신문을 준비하지 못했다"며 "추후 별도 기일을 열어 검찰의 이날 신문 내용을 반박하겠다"고 밝혔다. 재판부는 이를 받아들여 다음달 20일 이씨에 대한 반대신문을 진행하기로 했다.

변호인은 의견 형식으로 "검찰이 공개한 포렌식 결과는 어떤 가설을 세워놓고 그에 맞게 추출한 부분이 꽤 많다"고 주장했다. 그리고는 해당 PC가 적법한 증거로 사용할 수 없다는 기존 주장을 되풀이했다. 변호인은 "검찰은 이 PC가 피고인의 것이란 걸 알면서도 임의수사를 통해 증거를 수집했다"고 반발했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr