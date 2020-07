[아시아경제 정동훈 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 노사정 합의안을 최종 부결했다.

23일 민주노총은 71차 온라인 임시 대의원대회를 통해 '코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의안'을 찬반투표에 부쳤다. 투표 결과 찬성 499표, 반대 805표로 찬성율이 투표인원 과반에 미치지 못해 최종 부결됐다.

이날 오후 8시까지 진행된 투표에는 조합원 500명 당 한 명이 선출되는 대의원 1479명 중 1311명이 투표에 참여했다.

