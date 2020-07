[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 유재석의 선행 사실이 뒤늦게 알려졌다.

국제개발협력NGO 지파운데이션은 "지난 6월 유재석 후원금으로 저소득 소녀 500명에게 생리대 키트를 제작, 지원했다"고 23일 밝혔다.

지파운데이션은 2016년 깔창 생리대 파동 이후 몸의 변화를 겪는 소녀들이 부족한 생리대로 상처받지 않도록 생리대 키트를 지원하는 사업을 꾸준히 추진해왔다.

이번에 제작된 생리대 키트는 6개월 분량의 생리대와 여성청결제, 찜질팩, 생리대파우치 등 생리기간 동안 사용할 제품 등으로 구성됐다.

생리대 키트는 전국 49개 지역아동센터를 통해 500명의 저소득 여성청소년에게 건네졌다.

