[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 양미라가 생후 50일 된 아들을 공개했다.

양미라는 23일 자신의 인스타그램 계정에 "난리 난리를 치는 바람에 왕관은 씌워보지도 못하고 목욕타월과 함께 찍게 됐지만. 이렇게 기운 넘치게 건강하게 자라줘서 고마워. 50일 축하해 우리 애기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 태어난 지 50일 된 양미라의 아들의 모습이 담겨 있다.

목욕 가운을 덮고 침대에 누워 있는 양미라의 아들은 작은 손으로 또 다른 손을 잡고 있다.

양미라는 지난 2018년 사업가 정신욱 씨와 결혼해 지난 6월 첫 아들을 출산했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr