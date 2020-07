[아시아경제 손선희 기자] 청와대는 23일 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 개최하고 주요 7개국(G7) 정상회의 참여 방향을 논의했다고 밝혔다.

청와대는 회의 직후 보도자료를 통해 "상임위원들은 금년도 G7 정상회의 추진상황을 점검하고, 회의가 개최될 경우 우리의 참여 방향 등에 대해 논의했다"며 "G7 회원국 확대 문제에 대해서도 적극 대응해 나가기로 했다"며 이같이 밝혔다.

지난달 1일 이뤄진 한미 정상 통화에서 도널드 트럼프 대통령은 한국을 G7 정상회의에 초청하겠다는 의사를 밝혔다. 미국은 올해 G7 주최국이다.

