도라에몽의 특별한 이야기 <신 도라에몽 스페셜 3기> 애니원 첫 방송!

애니메이션 전문 채널 애니원(대표: 곽영빈)은 7월 30일 목요일 오후 5시 신작 <신 도라에몽 스페셜 3기>를 첫 방송한다.

<신 도라에몽 스페셜 1-2기>에 이어 도라에몽의 특별한 이야기들만 담은 <신 도라에몽 스페셜 3기>는 <신 도라에몽 시리즈>와 달리 30분 분량이 아닌 60분 분량으로 제작되고 있다. 일반 시리즈에 비해 늘어난 분량만큼 더욱 흥미롭고 색다른 이야기들을 담고 있어 새로운 기수가 나올 때마다 많은 시청자와 팬들의 큰 기대를 모으는 프로그램이다.

애니원은 <신 도라에몽 스페셜 3기> 첫 방송에 맞춰 특별 퀴즈 이벤트도 함께 준비했다. 매주 <신 도라에몽 스페셜 3기>를 시청하며 방송 중 깜짝 등장하는 도라에몽 도구를 맞히면 추첨을 통해 반다이남코코리아에서 새롭게 출시 예정인 ‘도라에몽 완구’를 증정한다고 밝혔다. 이벤트는 7월 30일 목요일부터 8월 30일 일요일까지 약 한 달간 진행되며 애니원 홈페이지를 통해 응모할 수 있다.

<신 도라에몽 스페셜 3기>는 7월 30일 목요일 오후 5시 첫 방송하며, 매주 목요일 오후 5시 본 방송한다. 그 외 금요일 아침 7시, 토요일 오전 9시, 일요일 오후 3시 등 다양한 시간에 만나 볼 수 있다.

‘애니원’은 스카이라이프(Ch. 497)와 IPTV(B tv Ch. 174, Olleh Ch. 994, U+tv Ch. 225)에서 시청할 수 있다. 이 외 자세한 방송 시간 및 프로그램에 관한 자세한 정보는 애니원 홈페이지와 애니원 페이스북, 트위터를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr