한 걸음 다(多)세권 여주역세권, 여주역 동부센트레빌 아파트 마지막 800만원대 공급

경기도 여주시의 여주역세권이 다(多)세권 프리미엄 입지로 변모하고 있다. 해당 지역은 이미 여주 이마트, 여주시청, 세종여주병원, 여주CC 등 쇼핑, 행정, 의료, 문화 인프라가 풍부한 상태다.

이에 더해, 여주시가 시정 목표인 역세권 학교복합화와 도시재생 사업을 적극 추진 중이다. 역세권 내 신설 여주초등학교 복합시설(공공도서관, 생활문화센터, 주민체육시설 등) 조성과 수변공원 및 상업시설 건립 등이 예정돼 있다.

교육 예산도 지난해의 2배인 총 164억 원을 확충해, 혁신교육지구 사업지원 투자 확대와 다양한 교육사업으로 ‘아이 키우기 좋은 도시’로 입지를 다진다는 방침이다.

또한, 여주역에서 인근으로는 황학산 및 황학산 수목원, 남한강, 신륵사 관광지, 강변유원지, 썬밸리 워터파크, 여주 컨트리클럽, 양섬지구공원 등 녹지 및 여가 인프라도 다양하다.

특히, 해당 지역은 경기 남부에 떠오르고 있는 판교~여주 경강선 라인의 중심지로, 여주IC(영동고속도로), 서여주IC(중부내륙고속도로)를 이용한 경기도 주요 도시로의 진출입이 원활하다.

최근에는 서울 수서~경기 광주간 복선전철의 예비타당성조사가 통과되어 교통 환경 역시 대폭 개선될 것으로 전망된다.

여기에 서쪽으로 2021년 착공 예정인 월곶~판교선, 동쪽으로 2024년 개통 예정인 여주~원주선 등이 연결되면 인천에서 강릉까지 1시간 50분대로 도착할 수 있는 중부권역 동서횡단노선의 주축을 맡게 된다.

이 가운데, 여주역세권의 프리미엄을 그대로 흡수한 지역주택조합 아파트 ‘여주역 동부센트레빌’이 1차 분양가 상승 전 모집 조합원을 모집 중이라고 밝혔다.

해당 아파트 단지는 66㎡ 타입, 76㎡타입 등 2가지 타입 404세대를 전 세대 남향배치로 공급된다. 지하 2층~지상 20층 규모의 단지에는 입주민 편의를 위한 다양한 근린생활시설이 조성된다.

또한, 주거환경을 위해 정문 입구에 지하 출입구를 배치, 지상 주차장 비율을 15%로 줄인다는 계획이다. 이와 함께 단지 내 통학차량 정류소를 배치해 유아, 어린이들의 통학 및 교통안전까지 확보한다는 방침이다.

사업 진행은 사업용지(토지) 100% 확보, 건축심의를 마치고 순항 중이다. 자금관리로는 금융회사 ‘한국토지신탁’이 참여했으며, 업무 대행은 ‘㈜트라움엔지니어링’이 맡아, 사업 안정성이 탄탄하다.

여주역 동부센트레빌 관계자는 “중대형 평형대가 주를 이루는 여주역 부동산 시장에서, 여주역 동부센트레빌은 소형평형대로 희소가치가 높다”라며 “여기에 교육복합시설이 단지 옆 위치할 예정으로 전 세대 여주초 배정이 가능할 것으로도 예상된다”고 말했다.

여주역 동부센트레빌과 관련된 자세한 내용은 경기도 여주시 점봉동에 위치한 주택 홍보관에서 상담 받을 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr