피씨방창업 브랜드 ‘아이센스리그’, 매장에서 사업설명회 진행! 체험도 하고 음식도 먹고!

최근 코로나19 확산에 따라 경기 침체가 계속되고 있다. 이에 따라 예비창업자는 반짝 인기 있는 창업아이템보다 안정적이면서 높은 수익이 꾸준히 나오는 창업아이템에 대한 수요가 높아졌다.

특히 많은 창업아이템 중 PC방창업은 성수기와 비수기 구분 없이 1년 내내 매출이 안정적이고, 무인정산기를 통한 인건비 절감, 그리고 경기 불황에 타격이 없는 10~20대가 주 고객층이라 예비창업자들 사이에서 인기가 좋다.

이처럼 PC방창업의 인기가 고공행진 중인 가운데 피씨방창업의 대표프랜차이즈 아이센스리그PC방이 예비창업자들이 가지고 있는 창업실패에 대한 두려움을 본사에서 직접 보장하고 책임지는 ‘매출보장보험’ 제도를 제공하고 있어 화제다.

매출보장보험 제도란 매장오픈 후 6개월 안에 PC대당 1만 원 매출을 달성하지 못하면 그 매장은 본사에서 인수하고 다시 매장을 만들어주는 안전 창업제도를 말한다.

해당 제도의 경우에는 요즘 경기 불황으로 예비창업자들의 창업에 대한 실패의 불안감이 커지고 있기 때문에 아이센스리그PC방 본사에서 성공과 매출을 말로만 보장한다고 하는 것이 아닌 최소한 투자한 창업비용에 대해 100% 보장하여 점주들에게 아이센스리그PC방의 매출에 대한 자신감을 보여드리겠다는 취지가 담겨있다. 이 제도의 경우 아이센스리그PC방 매장 사업설명회에 참석하시는 분들에 한해서 지원해주는 창업혜택이라 현재 문의가 많다.

아이센스리그PC방에서 이토록 자신 있게 매출 100% 책임 보장을 하는 이유는 타 PC방과 다르게 안정적인 매출 구조를 갖추었기 때문이다. 현재 이슈키워드로 떠오르고 있는 'PC방먹거리와 배달’, '무인' 사업을 아이센스리그PC방안에 접목해 다른 일반 피시방들과는 다른 차별화를 두었고 자체 개발한 PC제품과 기기들을 통해 높은 매출과 추가 부가 수익을 누리고 있다.

특히 배달의 경우에는 배달의 민족 어플에 입점하여 다른 분식집보다 저렴한 비용으로 높은 퀄리티를 자랑하고 있어 SNS에서 PC방맛집으로 유명하다.

본사 자체 먹거리 브랜드인 ‘쉐프앤클릭’과 차별화된 PC제품들로 인해 고객들의 방문이 많아짐에 따라, 아이센스리그PC방을 창업하고 싶어하는 예비창업자들의 문의가 많다. 그래서 본사에서는 예비창업자들이 매장에서 직접 PC제품들을 체험하면서 창업 궁금증을 해결할 수 있는 PC방 매장 사업설명회를 개최한다고 밝혔다.

현재 아이센스리그PC방 매출이 높게 나오면서 PC방프랜차이즈 중에서는 유일하게 본사 사업설명회를 진행하는 아이센스리그PC방의 무료 사업설명회가 예비 사장님들 사이에서도 주목받고 있다.

아이센스리그PC방은 2020년 신상인테리어 시크릿가든 컨셉으로 매장을 운영중인 신논현점 매장에서 7월 30일(목)에 업계최초로 사업설명회를 진행한다. 실제 매장에서 진행하게 되면 특허출원 13종 블루오션 책상과 의자, 노이즈캔슬링 헤드셋, 투마우스, 투마우스번지 등을 직접 체험해볼 수 있고 인기있는 메뉴까지 모두 시식할 수 있어 브랜드에 대한 이해도가 더 향상될 수 있다는 의견이다.

PC방 매장 사업설명회는 좌석이 한정되어 있어 소규모로 진행이 된다.

또한 아이센스리그PC방 매장 사업설명회에 방문해주시는 예비창업자분들께서 위생적인 설명회를 들을 수 있도록 청결한 환경유지를 위해 손소독제 배치, 매시간 매장내부청소를 진행하며 위생강화에 철처히 신경을 쓰고 있다고 전했다.

PC방 프랜차이즈 최초 박명수가 모델로 활동 중인 업체로 22년 컨설팅 경력을 가진 프랜차이즈 전문 기업인 아이센스리그PC방은 직영점 10개와 전국 가맹점 650개를 이상을 개설하였고, 아이센스리그PC방 브랜드 외에 만화카페 벌툰, 치킨의 민족, 스터디카페 초심, 꼬치의 품격 등의 다양한 브랜드가 함께 운영되고 있는 대형 프랜차이즈 기업이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr