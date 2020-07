한국도로공사 남해선 고속도로 함안(순천)주유소는 소비자가 믿고 사용할 수 있는 유류 공급을 위해 석유품질인증프로그램을 매년 한국석유관리원과 협약하여 유지하고 있다.

품질인증주유소는 한국석유관리원에서 품질인증하며 주유소에서 판매되는 석유제품을 매월 1회 이상 품질검사로 관리함으로써 소비자가 믿고 이용할 수 있게 주유소를 활성화하여 국내 석유시장의 건전한 유통질서를 확립하기 위한 제도이다.

함안(순천방향)주유소 강성일 소장은 ″앞으로도 품질인증주유소를 지속운영 할 것이며, ex-oil주유소 정책인 3正 정품, 정량, 정가 신뢰를 바탕으로 고객만족에 최선을 다할 것입니다?라고 전했다.

