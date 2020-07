한국도로공사 경부고속도로 통도사(부산방향)주유소가 더 좋은 품질의 유류를 제공하기 위해 유류탱크청소를 시행 했다고 18일 밝혔다.

한국도로공사의 주유소 유류탱크 관리기준에 의거 정기적인 유류탱크 청소를 시행함으로서 유류품질을 확보 할수있으며 탱크의 이상유무(결로 및 미세균열 등)을 사전 파악이 가능하다.

통도사(부산방향) 주유소 신동호소장은 “유류탱크 이력관리로 유류점검을 강화하여 더 좋은 품질의 유류를 제공하겠다고” 말했다.

