한국도로공사 중부고속도로 하남방향 음성(하남)주유소는 산업통상자원부와 한국석유관리원이 지정하는 ‘품질인증 안심주유소’로 선정됐다고 밝혔다.

품질인증 제도는 소비자가 가짜석유 주유에 대한 우려없이 석유제품의 품질을 믿고 주유할 수 있도록 기존에 석유관리원이 운영중인 석유품질보증프로그램을 보완한 것이다.

품질인증 안심주유소가 되려면 최근 5년간 가짜석유 취급으로 적발된 내역이 없어야 한다.

가짜 석유로 인한 차량피해가 있을 경우 수리비 등 소비자 피해를 구제받을 수 있다.

유대희 소장은 “지속적인 정품ㆍ정량 관리로 매년 품질인증 안심주유소 재협약 체결로 고객들이 믿고 주유할 수 있는 주유소로 거듭나겠다“고 다짐했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr