주유소에서 기름 흘림, 또는 눈비로 인해 주유 중 미끄러져 크게 다치는 경우가 발생한다.

서해안고속도로 서천(목포방향)주유소는 주유소 필드에 미끄럼 사고를 예방하기 위해 미끄럼방지 테이프를 부착했다고 밝혔다.

서천(목포방향)주유소 관계자는 특히 장마철, 고객 주유 중 흘림현상으로 주유소 바닥이 미끄러워 넘어지는 사고가 발생하기 때문에 고객동선을 파악해 미끄럼방지 테이프를 부착했다고 말하면서 “고객안전을 위해 각종 안내문구 부착 등 여러방면으로 노력할 것”이라고덧붙였다.

