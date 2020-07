한국도로공사 무안광주고속도로 함평나비(무안방향)주유소는 셀프주유소 전환 이후 차량유종을 헷갈려 기름을 잘못 넣는 사고를 예방하기 위해 ‘혼유방지 스파우트’를 설치했다고 밝혔다.

‘혼유방지 스파우트’는 주유기 노즐에 이입방지 캡을 부착한 스파우트를 결합, 휘발유 차량 주유기에만 이입방지 캡이 후퇴되면서 주유가 가능하도록 작동한다.

함평나비(무안방향) 주유소 김운일소장은 ‘셀프주유하는 고객이 혼유 할 가능성이 없지 않기 때문에 이를 원천 차단하기 위해 주유시설에 혼유방지 스파우트를 설치했다.’며 ‘앞으로도 고객의 눈높이에서 편의증진을 위해 최선을 다하겠다.’고 밝혔다.

