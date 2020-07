한국도로공사 중부고속도로에 위치한 대보건설(주) 이천(하남방향)주유소는 최근에 고객쉼터를 재단장했다고 밝혔다.

이천(하남방향) 주유소를 이용하는 운전자들을 위해 재 단장했으며, 전신안마의자, 원두 커피머신, 고객PC 등을 설치해 고객 편의성을 한층 더 높였다

이천(하남방향)주유소 조재석소장은 “고속도로 주유소가 고객에게 즐거운 쉼터가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “지속적인 시설 개선으로 맞춤형 서비스를 제공하겠다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr