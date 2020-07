[탁류청론] 도심 인근 그린벨트 보존의 대가는 커

또 한 번의 어이없는 경험을 했다. 얼마 전 대통령이 개발제한구역(그린벨트)과 관련된 논란의 종지부를 찍는다며 제시한 대안인 태릉골프장이 결국은 또 그린벨트라는 것이다. 코미디 같은 이야기이지만 이번 사태로 우리가 그린벨트라고 뭉뚱그려서 이야기하는 땅이 얼마나 다양한 모습을 띠고 있는지를 실감하게 됐다.

그 안에는 그린벨트라는 인위적으로 그어진 선이 없어도 보전돼야 할 산지가 대부분이고 지형상 개발이 가능한 땅은 사실 비중이 크지 않다. 다만 개발이 가능한 땅의 경우 하늘에서 보면 반짝거리는 비닐하우스로 다 덮여 있다고 해서 그린벨트에 '실버벨트'라는 조롱 섞인 별명이 붙었다. 이번에 논란이 된 태릉골프장은 그나마 양호한 녹지로 잘 관리되는 형편이고, 자격 조건은 요구되지만 수도권 주민들에게 건강한 어메니티를 제공하고 있다.

그린벨트의 목적은 도시 난개발의 확산을 방지하고 도시 주변의 자연 환경을 보호하는 것이다. 그런데 불행히도 그린벨트는 서울 대도시권의 확산을 방지하지 못했다. 오히려 서울을 벗어나는 고속도로들을 달리다 보면 그린벨트를 넘어 불연속적으로 관측되는 비지적인 도시 확산을 초래한 원인이 됐다.

이렇게 점적으로 확산되는 도시 사이에 충진된 택지개발지구들은 경기나 인천의 양호한 허파인 녹지와 농지를 활용한 것이다. 어떤 경우에는 저수지 주변의 수변공간까지 고밀 개발이 이뤄진 경우도 다수 관측할 수 있다. 이는 행정구역이 서울시든 경기도든 서울 대도시권 고용 중심지 주변의 훼손된 허파를 지키는 대가로 만들어진 모습들이다.

1990년대 말 과천 실버벨트에 지금 진행되고 있는 3기 신도시를 포함한 택지 개발사업들이, 그리고 서울 접경의 위례신도시가 먼저 진행됐다면 2000년대 개발된 용인동백이나 화성동탄 주민들이 서울 출퇴근을 위해 길에서만 3~4시간을 소비하는 일은 발생하지 않았을 것이다. 이러한 문제점은 2010년대 이전에 비해 50% 가까이 늘어난 수도권 평균 통근시간 통계에서도 드러난다.

오히려 도심 근처 그린벨트를 개발해 사람들이 짧은 거리를 출퇴근하게 하고 대중교통 이용률을 높였다면 수도권 전체의 교통혼잡도와 환경오염을 줄이는 긍정적 효과를 발생시켰을 것이며 수도권광역급행철도(GTX) 건설이 필요 없었을 수도 있다.

이번에도 그린벨트는 미래 세대를 위해 남겨둬야 한다는 논리가 힘을 발휘했다. 그러나 그 미래 세대가 인구축소기가 시작된 지금 과거 세대에 비해 맞벌이로, 육아로 직주근접성이 더욱 절실해진 현재와 향후의 청년 세대들이 아닐지 싶다.

또 하나의 반론은 강남의 그린벨트를 개발하면 로또 분양으로 투기 광풍이 일 것이라는 주장이다. 로또 분양은 그린벨트 개발에 기인하는 것이 아니라 분양가 통제 때문에 발생하는 현상이다. 이는 재건축ㆍ재개발 일반분양에서 더 두드러지게 나타났다. 그런 공급 초기 발생하는 분양시장의 압력은 공급 확대를 만들어내기 위해 피할 수 없이 꼭 넘어야 할 산이다. 그러나 결국 이명박 정부의 보금자리주택이 최근 5개 정부 중 가장 안정된 강남 아파트 가격을 만들어냈다.

앞으로 일본 도쿄에서 겪고 있는 현상처럼 도시축소기를 조만간 경험하게 될 것이다. 그러한 시점이 다가오고 있음에도 도심 인근의 충진식 개발(infill development)을 무시하고 도시 외곽 고밀 개발을 계속 진행하면 향후 도시축소기 외곽 택지개발지구들의 공동화 현상으로 감당하기 어려운 사회적 비용을 안고 살아야 할 것이다. 지금 필자에게 강남 주변의 훼손된 그린벨트를 보전하겠냐, 태릉의 골프장을 보전하겠냐고 물으면 태릉을 선택한다고 대답할 것 같다.

이창무 한양대 도시공학과 교수

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr