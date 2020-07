연평균 18.5% 안정적 수익, 내일 뜰 종목 분석

인공지능 매매신호를 제공하는 ‘라씨매매비서’가 높은 수익률을 달성했다. 삼양사우가 +72.7%, 두산중공업이 +57.6%, 삼양사가 +52.7%의 수익을 기록했다.

‘라씨매매비서’는 10만번 이상의 매매와 과거 5년 종목별 103% 수익률을 기록한 인공지능 매매신호 서비스이다.

실시간 매수·매도 시그널을 제공 중인 ‘라씨매매비서’가 최근 매수신호를 포착한 종목은, SK네트웍스, 국제약품, 제일파마홀딩스 등이다.

현재 ‘라씨매매비서’는 매매타이밍뿐만 아니라, 투자자들이 쉽고 빠르게 참고할 수 있도록 '최근 3일 매수 후 급등 종목', '적중률 TOP 중 최근 3일 매수 종목', '평균수익률 TOP 중 최근 3일 매수 종목' 등 성과가 우수한 종목들에 대한 정보도 제공 중이다.

해당 서비스는 구글플레이스토어에서 ‘라씨매매비서’ 앱을 다운로드하면 이용할 수 있으며, 매일 5개 종목에 대한 AI매매신호를 무료로 조회해 볼 수 있다.

[투자자 인기종목]

씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 210,900 전일대비 23,800 등락률 +12.72% 거래량 7,578,491 전일가 187,100 2020.07.23 15:30 장마감 close , SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 6,500 등락률 +2.80% 거래량 4,963,020 전일가 232,000 2020.07.23 15:30 장마감 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 185,000 전일대비 30,600 등락률 +19.82% 거래량 1,976,522 전일가 308,700 2020.07.23 15:30 장마감 close , 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 123,000 2020.07.23 15:30 장마감 close , 국제약품 국제약품 002720 | 코스피 증권정보 현재가 13,500 전일대비 50 등락률 +0.37% 거래량 19,341,594 전일가 13,450 2020.07.23 15:30 장마감 close

