웰릭스 음식물처리기 3단계 안심 분쇄.분해 빠르게 처리 가능해

효율성과 편의성을 동시에 잡을 수 있는 음식물처리기가 신가전으로 떠오르면서 관련 시장이 점점 커지고 있다. 웰릭스 자체 브랜드 상품 ‘웰릭스 음식물처리기’는 음식물 쓰레기를 발판 하나로 쉽고 빠르게 처리할 수 있는 점을 강조하며 주목받고 있다.

분쇄 처리만으론 하수구가 막힐 수 있으나 웰릭스 음식물처리기 같은 경우 디스포처-세라믹볼-미생물분해의 순서로 안전하게 갈아주고 분해하여 배출이 된다.

업체 측에 따르면 음식물을 집어넣어 발판을 밟으면 단 25초에 음식물이 완전히 분해되어 처리가 되며 별도로 고객이 안전위험이나 사고위험이 현저히 줄어들게 된다. 특허 받은 기술력으로 자리 잡았기에 고객들의 마음을 사로잡을 수 있었다고 관계자는 전했다.

웰릭스 음식물처리기의 경우 전국 50여 지점 숙련된 전문가가 항시 AS 및 방문 설치를 위해 대기 중이며 공사 없이 간편 설치하고 이사 시 원상복구가 가능하며 다양한 주방구조에 최대한 설치가 가능하도록 하고 있다. 그리고 고객을 생각하며 지속적인 전문가가 직접 방문하여 제품 상태 체크 미생물 보충 서비스등 꾸준한 케어를 해주고 있다.

또한 주방용오물분쇄기 인증서, 안전확인신고 인증서, 전자파적합 시험성적서, 특허증, 생산물배상 책임보험 증권 등의 적합등록필증을 공개하고 있다.

한편 웰릭스 음식물처리기는 웰릭스 렌탈 공식 홈페이지나 TV홈쇼핑, 온라인 마켓 등에서 확인 가능하다.

