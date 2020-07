‘더샵 디어엘로’ 전매 금지 전 꼭 사야 할 아파트로 인기

- 포스코건설, ‘더샵 디어엘로’ 전매제한 기간 강화 전 마지막 기회로 높은 관심

- 동대구역세권과 수성구 생활권 공유하는 우수한 입지에 차별화된 특화설계로 눈길



8월로 예고된 ‘수도권 및 지방 광역시 아파트 분양권의 전매 금지강화’ 전에 분양을 서두르려는 수요자들의 움직임이 거세지고 있다. 특히 유망단지를 선점하려는 예비청약자들의 청약경쟁도 치열해지고 있어 주목된다.

정부는 지난 5월 오는 8월부터 수도권 과밀억제권역과 성장관리권역, 지방광역시 도시지역의 민간택지에서 공급되는 주택의 전매제한 기간을 소유권 이전 등기 시까지로 강화하겠다고 밝히며 추가 규제를 예고했다.

이에 따라 이번 여름이 지나면 사실상 전매 거래 시대는 막을 내릴 것으로 예상되고 있다. 그렇다 보니 그 전에 분양되는 신규단지는 전매 6개월 막차를 타려는 예비청약자가 대거 몰리며 뜨거운 열기를 이어가고 있다.

실제 수도권에서는 동탄2신도시에 분양한 ‘동탄역 헤리엇’이 평균 149.5대 1의 경쟁률로 청약을 마쳤으며, 서울 서초구에 분양한 ‘르엘신반포 파크애비뉴’ 역시 평균 114.3대 1의 경쟁률로 1순위를 마감했다. 또 인천에서는 송도국제도시의 ‘더샵 송도센터니얼’과 인천 부개서초교 북측 재개발 ‘부평SK뷰해모로’가 각각 143.4대 1, 105.3대 1의 경쟁률로 1순위 청약을 마감한 것으로 조사됐다.

지방광역시도 신규 단지는 인기를 이어가고 있다. 특히 대구의 열기가 심상치 않다. 실제 지난 6월 대구 달서구에서 청약을 받은 ‘대구용산자이’는 무려 3만947명의 청약자를 모집하며, 평균 114.62대 1의 경쟁률로 청약을 마무리한 것으로 조사됐다.

한 부동산 전문가는 “8월 전매 금지 강화 규제 시행 전까지 수도권과 지방광역시의 청약열기는 계속될 것으로 예상된다”라며 “예비청약자들은 입지나 상품, 미래가치를 꼼꼼하게 따져보고, 청약 취소가 되지 않게 자격 요건 등을 다시 한 번 살펴보는 주의가 필요할 것”이라고 말했다.

이런 가운데 대구에서는 포스코건설이 이달 말 동신천연합 주택재건축 정비사업을 통해 ‘더샵 디어엘로’를 분양한다고 밝혀 뜨거운 열기가 이어지고 있어 주목된다.

실제 단지는 동대구역세권과 수성구 생활권을 공유할 수 있는 입지와 포스코건설의 차별화 된 특화설계가 적용된다는 점에서 전매 금지 전 꼭 사야 할 아파트로 인기를 끌고 있다.

더샵 디어엘로는 대구광역시 동구 신천4동 일대 지상 최고 25층, 12개 동, 전용면적 59~114㎡, 1,190세대 규모로 조성된다. 이중 일반분양 물량은 760세대다.

단지는 최근 대구의 신흥주거지로 급부상하고 있는 동대구역세권에서도 수성구에 맞닿아 있어 동대구역세권과 수성구 생활권을 공유할 수 있는 뛰어난 주거환경을 자랑한다. KTX/SRT 동대구역, 대구 지하철1호선, 버스터미널 등이 있는 복합환승센터와 가깝고, 대구의 금융, 의료, 행정, 법률 인프라가 밀집된 수성구 범어네거리가 인접해 더욱 편리한 주거생활을 누릴 수 있을 것으로 예상된다.

또한 단지는 포스코건설이 건설업계 최초로 론칭한 주택 분야 스마트기술 브랜드인 ‘아이큐텍(AiQ TECH)’을 적용하고, ‘녹음 가득한 힐링문화단지’를 콘셉트로 한 특화 조경설계를 도입한다. 조경시설로는 대규모 잔디광장인 ‘더샵필드’를 비롯해 아름다운 자연을 그대로 옮겨온 한 산수정원인 ‘석가산’, ‘야외 물놀이장’, ‘팜가든’, ‘페르마타 가든’ 등이 조성돼 더샵만의 특별함을 선보일 예정이다.

더불어 단지는 UV-C LED 살균조명 시스템을 적용해 각종 바이러스로부터 안전한 아파트로 조성된다. 눈에 보이지 않는 공기 중 미세한 바이러스 및 세균을 제거하는 UV-C LED는 어떤 세균이나 바이러스도 99.9% 살균할 수 있는 친환경적이고 건강한 빛이다. 이 시스템은 더샵 디어엘로 내 주요 커뮤니티시설(피트니스, GX, 맘카페, 공용화장실 등) 및 승강기에 적용된다.

더샵 디어엘로의 견본주택은 대구광역시 동구 신천동 328-1번지 (대구지하철 동대구역 2번 출구 또는 신세계백화점 인근)에 위치할 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr