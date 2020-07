KT-에디슨모터스, 자율주행 전기차 공동 개발 추진

자율주행 전기차 공동 개발을 위한 업무협약 체결

KT는 자율주행 SW, 에디슨모터스는 하드웨어 전담

[아시아경제 한진주 기자] KT가 에디슨모터스와 함께 친환경 자율주행 전기차를 공동 개발한다.

23일 KT는 국내 전기차 제조사 에디슨모터스와 자율주행 전기차 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

에디슨모터스는 전기버스와 전기트럭 등 특수목적 차량을 개발·제조하는 기업이다. 친환경 자율주행 전기차를 개발하면서 KT는 통합관제 원격제어 등 자율주행 소프트웨어 기술 영역을 전담하고, 에디슨모터스는 전기차 차체 등 하드웨어를 담당한다. 양사는 자율주행 전기버스를 시작으로 트럭, 청소차 등 다양한 특수목적 차량까지 기술협력을 확대해나갈 계획이다.

KT는 그 동안 모빌리티 시장에서 쌓아온 경험과 노하우를 결집해 다양한 자율주행 전기차 기반 모빌리티 서비스를 에디슨모터스와 함께 만들어갈 계획이다. 향후 전기차 보급 대수가 5년 내에 110만대 수준까지 늘어날 것으로 예상된다. 차종도 승용차 중심에서 상용차나 화물차 등으로 확장되고 전기차 관련 인프라·서비스 수요도 확대될 전망이다.

KT는 자율주행 플랫폼인 모빌리티메이커스(Mobility Makers)를 활용해 자율주행 전기차의 운행 현황·충전 상태를 실시간 모니터링하고 제어할 수 있는 중앙 관제센터를 구축할 예정이다. 이를 통해 친환경 자율주행차를 활용한 무인 셔틀버스와 호출 서비스 등의 사업화 등 친환경 자율주행차 저변 확대에 적극 참여한다.

강영권 에디슨모터스 대표는 "이번 MOU는 KT의 ICT(정보통신기술)와 친환경 전기차, 자율주행 관련 기술을 차량 제조 전문 기술력을 보유한 에디슨모터스에 접목해 새로운 모빌리티 서비스 시장에서 경쟁력을 높인다는데 의미가 있다"고 말했다.

최강림 KT 커넥티드카비즈센터장 상무는 "양사 협력을 통해 향후 급속한 성장이 예상되는 전기차모빌리티 시장에서 기술 혁신과 새로운 사업적 가치를 창출하겠다"며 "KT 모빌리티 서비스 노하우를 전문기업에 제공해 경쟁력을 높이고 나아가 국가의 새로운 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr