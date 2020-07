이재명 '무공천' 말바꾸기에…원희룡 "국민이 환청 들은 건가"

[아시아경제 이지은 기자] 원희룡 제주지사가 이재명 경기도지사의 '무공천' 관련 말바꾸기에 "국민을 바보로 아나"며 강하게 비판했다.

원 지사는 22일 페이스북을 통해 "장사꾼도 신뢰를 위해서는 손실을 감수하는데 공당이 문서로 약속했으면 지켜야 한다더니 이틀 만에 정치적 이익을 위해 눈 하나 까딱하지 않고 말을 바꿨다"며 이같이 말했다.

앞서 이 지사는 서울·부산 무공천을 제안했으나 정청래 더불어민주당 의원 등 당 내 반발에 부딪히면서 22일 페이스북을 통해 "무공천을 주장한 바 없다"고 말을 바꿨다. 그는 "어떤 현상에 대한 의견을 가지는 것과 이를 관철하기 위한 주장은 다르다"며 "정치는 생물이고 현실"이라고 덧붙이기도 했다.

이에 원 지사는 "국민을 바보로 압니까? 그럼 우린 환청을 들은 건가"라며 "장사꾼의 신뢰 운운하던 사람이 같은 입으로 원칙을 버리고 현실을 택하자는 말을 할 수 있나"라고 맹공했다.

그는 "이재명 지사는 세 가지 큰 잘못을 했다. 첫째, 말을 바꿨습니다. 둘째, 중대한 잘못이 있다는 전제로 한 것인데 중대한 잘못이 없다면 책임질 일도 없다고 했습니다. 셋째, 적폐 세력의 귀환을 허용하면 안 된다고 했다"며 "말 바꾼 거야 세상이 다 아는 일이고, 중대한 잘못이 없다는 건 명백히 피해자에 대한 2차 가해"라고 비판했다.

원 지사는 "서울시장·부산시장 선거를 왜 다시 하나"며 "적폐세력의 귀환을 허용하면 안 된다니 적반하장도 유분수지 어떻게 이렇게 뻔뻔할 수 있나"고 반문했다. 보궐선거의 책임이 민주당 쪽에 있음을 지적한 것이다. 그는 "노무현은 '원칙 있는 패배가 원칙 없는 승리보다 낫다'고 했는데 이재명은 원칙 없는 패배의 길을 택했다"고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr