'도시떠나 교외로' 美 기존 주택 거래 21% 폭증

모기지 금리 사상최저 추락 영향

코로나19 여파에 대도시 보다는 교외·소규모 도시 주택 거래가 활발

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 기존 주택 판매가 급증한 것으로 확인됐다.

미 부동산중개인협회는 22일(현지시간) 6월 기존 주택판매가 472만건이며 월간 증가율이 20.7%였다고 발표했다. 이는 시장 예상치 24% 증가에는 못미치지만 전달의 증가율이 -9.7%였던것과 비교하면 기존 주택거래 시장이 회복세에 진입했다는 것으로 보여주고 있다.

CNBC 방송은 이번 결과가 지난 1968년 통계 집계 이후 가장 큰 증가세였다면서 다만 연간기준으로는 11.3%나 낮은 수준에 그치고 있다고 설명했다.

CNBC는 코로나19 사태속에서도 모기지 금리가 사상최저 수준으로 추락하자 주택 구매 심리가 꿈틀댄 것이라고 설명했다.

리얼터스의 수석이코노미스트인 로런스 영은 "주택 시장이 활황이다. 도심 주택은 덜하지만 소규모 타운과 교외주택의 강세가 두드러진다"고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr