통합노조 강남구지부 "간부 성희롱 사건 다시 용납 안 해"

[아시아경제 박종일 기자] ‘전국통합공무원노동조합(약칭 통합노조) 강남구지부’는 앞으로 조직 내에서 발생하는 성희롱·성추행·성폭력 등 젠더문제가 발생했을 경우 즉시 사회적 지명도와 영향력이 강한 여성단체와 협의(연합)해 피해자를 최우선적으로 보호, 2차 피해를 예방, 수사기관에 즉각적인 고발조치와 병행해 언론에도 알릴 예정이라고 22일 밝혔다.

전국통합공무원노동조합 강남구지부 권순표 부지부장은 이날 노조 게시판에 '아니, 다를 왜 이러십니까?'란 글을 올려 이같이 말했다.

권 지부장은 "혹자(或者)들은 말합니다.‘그게 무슨 좋은 일이라고 동네방네 떠들고 다닐 필요가 있냐고? 그래서 얻는 이익이 뭐냐고?’ 그래서 조직 우선(보호) 논리를 폅니다"며 "되묻고 싶습니다. 그러한 논리가 과연 우리 조직 내의 성희롱, 성추행, 성폭력 등의 문제를 완전히 사라지게 할 수 있다고 확신하십니까?"라고 말했다.

그러면서 지난 2018년 9월 취임 이후 바로 터진 직장 내 5급 간부의 여직원 성희롱사건 기억하시죠라고 들었다. 2년 여간 질질 타 구 전출을 보류하더니 결국 2020년 하반기 전보 인사에 서 피해자는 타 자치구 전출을 선택, 가해자는 오히려 복귀를 시켜 영원히 성희롱 사건을 덮어버리는 꼼수를 선택했다고 비판했다.

이로써 직원들의 뇌리에서는 멀어지겠지만 남성 위주의 조직문화는 계속될 겁이라며 "내 가족, 내 딸이었다면 과연 가능한 일 이었을까요? 결국 선택지를 가진 결정권자들은 다 남성간부였던 것"이라고 꼬집었다.

권 부지장은 "빛을 이기는 어둠이 없듯이 젠더 문제만큼은 이제부터라도 ‘조직 우선(보호)’이라는 아주 무겁고 두꺼운 장막을 과감히 걷어내 그동안 음습(陰濕)한 환경에서 자라난 백해무익하고 치명적인 곰팡이와 독버섯을 햇빛에 노출시켜야만 완전히 뿌리를 뽑을 수 있고 해결할 수 있다고 본다"며 "성별, 나이, 직급을 떠나서 한사람의 인간으로서 존중받고 싶은 것이 사람들의 가장 기본적인 요구사항이며 그것은 또한 당연한 권리이기도 하다"고 강조했다.

또 "이런 소박하고 진솔한 기대와 희망조차 보장해 줄 수 없는 조직이라면 그 조직은 이미 죽은 조직이고 부패한 조직이며 악취가 코를 찌르는데도 그 속에서 자기만 모른 채 의미 없는 날들을 허망하게 소비하고 있는 것과 무엇이 다르겠습니까?"고 물었다.

이어 "우리 조직은 정글이 아닙니다. 또한 정글이 되어서도 안된다.조직의 구성원 이전에 인간으로서의 존엄과 가치를 실현하고 보장 해 줄 수 있는 조직, 내 젊음과 인생을 전력투구할 만한 매력과 확신이 있는 조직,긍지와 자부심 갖고 일할 수 있는 조직문화를 우리 모두 만들어 나가야 할 것"이라고 말했다.

이 밖에 경기도 부천시의회 의장의 현금인출기 절도혐의 사건, 강남구의회 의장의 음주운전 사건, 강남복지재단 이사장의 갑질 의혹 등은 언론을 뜨겁게 달구고 있어 많은 사람들에게 충격과 실망, 허탈감, 분노 등을 안겨주었던 일련의 사건 보도를 접하면서 착잡한 마음을 금할 수 없다고 공직자들의 보다 책임있는 자세를 주문했다.

