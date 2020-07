몽골이 불태워 사라진 황룡사, 디지털 기술로 만난다

국립문화재연구소, 증강현실 기술로 복원

중문과 남회랑 실제 크기로 제작

체험자와 건축물 거리 계산해 원근감 살려

황룡사는 신라 최대 사찰이다. 진흥왕 14년(553)에 창건됐다. 새 궁궐을 조성하려 했던 터에 황룡이 나타난 것을 이상히 여겨 절로 지어졌다. 면적이 2만여 평에 달해 완공에 93년이 걸렸다. 후대 신라 왕들은 대사찰에서 불사에 참례했다. 외국 사신들도 방문해 불상에 예배했다. 높은 위상은 고려 시대에도 이어졌다. 그러나 고종 25년(1238) 몽골군의 침입으로 불타버렸다. 현재 ‘경주 황룡사지(사적 제6호)’라는 이름으로 터만 남았다.

영영 볼 수 없을 것 같던 대사찰이 증강현실(AR)로 복원됐다. 국립문화재연구소와 경주시는 황룡사 중문과 남회랑을 디지털 기술로 복원했다고 22일 밝혔다. 실존하지 않는 문화재의 디지털 구현은 지난해 8월 돈의문(敦義門)에 이어 두 번째. 하지만 건축물을 실제 크기로 만들고 건물 부재를 하나하나 제작해 내부까지 들어가 볼 수 있게 한 것은 이번이 처음이다.

황룡사는 남문에서 시작해 북쪽으로 중문, 목탑, 금당, 강당이 차례로 자리해 있었다. 남회랑은 중문 양쪽에 이어져 있었다. 복원한 중문 크기는 가로 26.4m, 세로 12.6m. 남회랑 길이는 중문을 포함해 272.5m이다. 중문은 2층 규모 우진각(건물 네 면에 모두 지붕이 있는 형태)과 1층 규모 맞배지붕(책을 엎어놓은 지붕 형태) 두 가지로 만들었다. 남회랑도 중문에 맞춰 두 가지로 구현했다.

국립문화재연구소는 “2012년부터 진행 중인 황룡사 복원 심화연구 결과에 따라 두 가지로 제작했다”고 했다. “중문의 초석 배치와 형태로 미루어 단층으로 추정되나 초석을 받치는 기초인 적심석(積心石) 규모와 황룡사지 건물 높이 비례를 고려하면 중층일 가능성도 있다”고 했다.

과거 디지털로 복원된 건축물 대다수는 원근감이 무시됐다. 건축물 앞에 사람이 있어도 뒤로 보였다. 황룡사 복원은 체험자와 건축물의 거리를 계산해 이런 약점을 최소화했다. 아울러 위성위치확인시스템(GPS) 기술 대신 마커(marker) 인식과 카메라 위치추적 기능을 활용해 건물이 정확한 자리에 있을 수 있게 했다. 국립문화재연구소는 “실감 나는 AR 복원을 위해 시간에 따른 그림자를 계산하고 재질까지 다양화했다”며 “건물 안팎을 넘나들며 체험하는 기분을 느낄 수 있다”고 했다.

국립문화재연구소와 경주시는 방문객이 태블릿PC를 이용해 AR을 체험할 수 있도록 할 방침이다. 관계자는 “황룡사지 유물을 활용한 보물찾기와 발굴유적 관람, 4계절 배경 적용, 건물 확대 보기, 사진 촬영 등 다양한 프로그램을 마련할 계획”이라고 했다. 이어 “2024년까지 황룡사 금당을, 그 뒤에는 강당과 목탑을 각각 디지털로 복원할 예정”이라고 밝혔다.

