래퍼 도끼가 설립했던 일리네어레코즈, 귀금속 대금 미납 소송서 승소

[아시아경제 이관주 기자] 국내 유명 래퍼 도끼(Dok2·본명 이준경)가 설립했던 레이블 일리네어레코즈가 한 귀금속 업체와의 물품 대금 청구 소송에서 승소했다.

서울남부지법 민사15단독 강민정 판사는 미국 소재 귀금속 업체 A사가 일리네어레코즈를 상대로 제기한 물품 대금 청구 소송에서 원고 청구를 기각했다고 22일 밝혔다.

A사는 2018년 도끼가 20만6000여달러 상당(약 2억4000만원)의 귀금속을 구매한 뒤 이 가운데 3만5000여달러(약 4000만원)어치 대금을 지불하지 않았다며 일리네어레코즈를 상대로 작년 10월 소송을 제기했다. A사는 "도끼가 일리네어레코즈를 대표한다고 믿고 계약을 했으니 일리네어레코즈가 미납 물품 대금을 갚아야 한다"고 주장했다.

그러나 재판부는 "도끼가 A사와 거래할 당시 소속사를 대표하는 것으로 오인할만한 명칭을 사용하지 않았고, 오히려 명세서에는 예명만 기재했다"며 "A사가 제출한 증거만으로는 일리네어레코즈가 도끼의 물품 대금 채무를 인수했다고 보기 어렵다"고 원고의 주장을 받아들이지 않았다. 이에 따라 일리네어레코즈는 도끼가 A사에 진 채무를 갚을 필요가 없게 됐다.

도끼와 래퍼 더콰이엇(The Quiett·본명 신동갑)이 2011년 설립한 일리네어레코즈는 한국 힙합씬을 대표하는 레이블 중 하나였다. 그러나 도끼가 지난해 11월 일리네어레코즈 대표직에서 물러난 뒤 올해 2월 회사를 떠났고, 일리네어레코즈는 이달 6일 해체했다.

