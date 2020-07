[빅데이터 테마 분석] 오늘 이슈 테마와 관련주_ 정유화학, 5G, 폴더블 외

전 종목에 대한 인공지능 매매신호를 제공하는 ‘라씨매매비서’는 매수·매도 시그널 제공과 함께 빅데이터 분석을 통해 투자자들에게 가장 핫한 키워드와 관련 종목도 일목요연하게 정리하여 보여주고 있다.

오늘(7월 22일) 라씨매매비서가 분석한 이슈 테마는 정유화학, 5G, 폴더블, 코로나19 등인 것으로 나타났다.

◎ 오늘 이슈와 관련종목 (확인하기▶)

→ 오늘 이슈와 관련 종목(바로가기▶)

10만번 이상의 매매와 과거 5년 종목별 103% 수익률을 기록한 인공지능 매매신호 ‘라씨매매비서’는 매일 새롭게 업데이트 된 투자자 이슈 테마와 관련주를 무료로 제공 중이다. 해당 서비스는 구글 플레이스토어에서 라씨매매비서를 다운 받으면 이용할 수 있다.

검증된 자료로 안정적인 수익을 올리고자 하는 많은 투자자들이 활용 중인 ‘라씨 매매비서’는, 현재 매일 5개 종목에 대한 AI매매신호를 무료로 조회할 수 있는 서비스도 제공 중이다.

→내 종목 매매타이밍, 오늘의 이슈 AI에게 물어보기 ▶▶▶

[투자자 인기종목]

씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 187,100 전일대비 2,200 등락률 -1.16% 거래량 2,764,202 전일가 189,300 2020.07.22 15:30 장마감 close , 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 8,580 전일대비 1,430 등락률 +20.00% 거래량 81,212,845 전일가 7,150 2020.07.22 15:30 장마감 close , SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 53,500 등락률 +29.97% 거래량 1,308,807 전일가 178,500 2020.07.22 15:30 장마감 close , 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 22,600 전일대비 450 등락률 +2.03% 거래량 5,515,856 전일가 22,150 2020.07.22 15:30 장마감 close , 오상자이엘 오상자이엘 053980 | 코스닥 증권정보 현재가 11,900 전일대비 2,740 등락률 +29.91% 거래량 13,865,406 전일가 9,160 2020.07.22 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.