국내 경마에 혜성처럼 왔다 떠난 ‘슈퍼맨’이 돌아왔다

2017년 대상경주 싹쓸이 했던 세르비아의 페로비치 컴백

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국내 경마에 혜성처럼 나타나 우승을 싹쓸이하며 절대 강자로 군림했던 세르비아 출신 페로비치 기수가 다시 돌아왔다.

그는 2015년 5월 한국 경마계에 데뷔해 2017년에는 ‘헤럴드경제배’를 시작으로 ‘YTN배’, ‘뚝섬배’, ‘문화일보배’ 대상경주 우승을 싹쓸이해 그해 ‘최우수 기수’와 ‘베스트인기상’까지 차지했다.

그가 2018년 2월 휴식기를 가지기 위해 한국 경마를 떠난 지 2년 6개월 만에 컴백했다.

서울에서 활동했던 그는 렛츠런파크 부산경남으로 무대를 옮겨 다시 한번 한국 경마에 새바람을 예고하고 있다.

지난 6월 25일 입국한 그는 2주간 자가격리 기간을 마쳤다. 새벽조교에 참가해 몸을 풀고 7월 17일 부경 제1경주로 컴백 신고식을 치렀다.

페로비치는 “3년 전 한국에서 경주를 뛰면서 건강에 문제가 생겼다. 세르비아에 있는 가족들에 대한 그리움도 커 한국을 잠시 떠났다”고 말했다.

”휴식기간 한국 경마팬들이 SNS를 통해 안부 글을 남겨주고 돌아오라는 응원 메시지가 뜨거웠다“고 한국 복귀 이유를 밝혔다.

새 무대는 서울 아닌 부산경남경마공원. 그는 우승을 놓친 적 있는 ‘코리안더비’ 대상경주를 겨냥하고 있다.

