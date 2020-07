이재명 "서울시장 무공천, 주장 아닌 의견"…진중권 "장난하냐"

이재명, 서울시장 무공천 논란 직접 해명

[아시아경제 김수완 기자] 이재명 경기도지사가 최근 자신의 '서울·부산시장 무공천' 발언에 대해 "주장이 아닌 의견"이라고 직접 해명에 나선 가운데, 이에 대해 진중권 전 동양대 교수가 강도 높게 비판했다.

진 전 교수는 22일 자신의 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "장난하냐"고 꼬집었다.

이 지사는 이날 자신의 페이스북에 '서울·부산시장 공천에 대한 입장'이라는 제목을 글을 올려 "원칙을 지키는 것이, 청산되어 마땅한 적폐세력의 어부지리를 허용함으로써 서울시정을 후퇴시키고 적폐귀환 허용의 결과를 초래한다면, 현실을 선택하는 것이 더 낫다"고 밝혔다.

이어 "(공천을 할 경우) 약속을 어길 수밖에 없는 사정을 국민들께 석고대죄하는 자세로 설명드리고 사죄하며 당원의 총의로 규정을 개정하는 것이 선행되어야 한다"며 공천을 위한 전제 조건을 분명히 했다.

그러면서 이 지사는 "당규를 통한 대국민 약속은 지켜져야 하지만 약속파기가 불가피하다면 형식적 원칙에 매달려서도 안 된다"며 "다만 그에 상응하는 책임을 져야 하고, 석고대죄 수준의 대국민 사과와 당규개정(당원 의견수렴)이 선행되어야 할 것"이라고 거듭 강조했다.

그러나 앞서 이 지사는 지난 20일 CBS라디오 김현정의뉴스쇼에 출연해 "장사꾼도 신뢰가 중요하다. 공당이 문서로 규정했으면 그 약속을 지키는 게 맞다"며 내년 4월 보궐선거에서 서울·부산시장 후보를 내지 말아야 한다고 강조했다.

이 지사의 이같은 주장에 진 전 교수는 같은 날 페이스북을 통해 "당에서 공천할 거라는 거 뻔히 알면서 그냥 해준 립 서비스인지, 당내 비판을 무릅쓰고 무공천 약속을 관철해 내려 하는지 보자"고 했다.

이 지사가 무공천론을 제기하자 민주당 내에서도 논란이 일었다.

여권의 유력한 대권 주자인 이낙연 민주당 의원은 21일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "(내년 4월 재·보궐선거까지) 아직 시간이 많이 남아있고 우리는 그 전에 해야 할 일이 많다"며 "(공천은) 그 다음의 문제인데 뒤에 오는 것을 먼저 끄집어내 당내에서 왈가왈부하는 것이 과연 현명한 일인가"라며 이 지사의 무공천론에 대해 불편한 기색을 드러냈다. 그러면서 "당내에서 지금부터 논란을 벌이는 건 현명하지 않다고 생각한다"고 했다.

정청래 민주당 의원은 "지금 시기에 '혼자 멋있기 운동'은 적절해 보이지 않는다"며 "이런 중대사는 전 당원 투표로 결정하는 것이 맞다"고 반박했다.

주호영 미래통합당 원내대표는 "(이 지사의) 서울·부산시장 무공천 발언은 국민에게 당당한 말씀이다. 민주당은 그렇게 하는 것이 바람직하다"며 이 지사의 주장에 동의했다.

한편 민주당이 지난 2015년 개정한 당헌 96조 2항에는 '당 소속 선출직 공직자가 부정부패 사건 등 중대한 잘못으로 그 직위를 상실해 재·보궐 선거를 하게 된 경우 해당 선거구에 후보자를 추천하지 않는다'고 규정돼 있다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr