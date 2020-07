20년 공간 서비스 업력의 토즈, 무인 스터디카페로 시장 선점 나서…57회 프랜차이즈 창업 박람회 토즈 스터디카페로 참가

국내 공간 서비스 사업 20년 업력의 토즈가 오는 30일부터 다음 달 2일까지 삼성동 코엑스 B홀에서 열리는 제 57회 프랜차이즈 창업 박람회에 참가한다고 밝혔다.

토즈는 이번 창업 박람회를 통해 토즈 최초의 무인 카페인 토즈 스터디카페를 전격 소개할 예정이다. 토즈 스터디카페는 지난 5월 인천 송도신도시에 1호점 오픈 이후 오픈 3주 만에 만석을 달성하는 등 연일 성업 중으로, 코로나 불황이라는 말이 무색할 정도다. 코로나 19가 장기화 됨에 따라 답답한 집을 벗어나 재택근무, 자격증 취득, 취업 준비 등을 목적으로 쾌적한 스터디 카페를 이용하려는 성인 고객이 증가해서다.

토즈 스터디카페는 업계 최초로 전 좌석에 일룸, 시디즈 등으로 유명한 ‘퍼시스그룹’의 가구를 도입하고 독보적으로 넓은 책상으로 좌석 경쟁력을 갖췄다. 카페 분위기를 느끼면서도 편안한 착석감과 넓은 공간감으로 최대의 집중력을 얻기 원하는 스터디 카페 이용 고객의 니즈를 완벽히 살폈다. 또한, 애플리케이션으로 예약 및 결제가 이루어지는 편리함까지 갖춰 기존 스터디 카페의 단점은 보완하면서도, 장점은 극대화 했다는 평가를 받고 있다.

특히, 토즈는 이번 창업 박람회를 통해 토즈 전문 상권 분석팀이 확보한 인기 지역의 A급 물건과 함께 입지 특장점, 투자금액, 예상수익률 등의 다양한 정보를 공개할 예정으로 예비 가맹점주들에게 알찬 시간이 될 것으로 기대된다.

토즈 스터디카페 관계자는 “모임 공간이 전무하던 97년 토즈 모임센터를 시작으로, 국내 최초로 워크센터를 소개하고, 프리미엄 독서실이라는 새로운 시장을 개척해 현재 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 토즈 만의 공간 서비스에 대한 전문성은 누구도 반박할 수 없는 사실이다.”고 전하며, “무인 스터디 카페 운영에 관심이 많은 예비 가맹점주라면 꼭 토즈 스터디 카페 부스를 방문해 타 브랜드가 따라올 수 없는 토즈 만의 강점을 직접 비교해 보길 바란다.”고 조언했다.

