이재명 "서울·부산시장 무공천 주장한 적 없어"…당내 질타에 후퇴?

[아시아경제 강나훔 기자] 이재명 경기지사가 22일 서울시장·부산시장 공천에 대해 "저는 서울·부산시장 무공천을 '주장'한 바가 없다"고 밝혔다. 자신의 '보궐선거 무공천' 발언에 대해 이해찬 더불어민주당 대표를 비롯한 당내 인사들의 질타가 이어지자 한발 물러선 모습이다.

이 지사는 이날 자신의 페이스북에서 "어떤 현상에 대한 의견을 가지는 것과 이를 관철하기 위한 주장은 다르다"며 이같이 말했다.

그는 "국민의 한 사람이자 민주당의 책임 있는 당원의 한사람으로서 이 문제에 의견이 있지만 이를 주장하고 관철하려고 적극적 노력을 기울일 의사는 없다"면서 "그것은 당원의견수렴을 통해 당 지도부가 결정할 일이고, 저는 당원의 한 사람으로 투표에 참여할 뿐"이라고 덧붙였다.

이 지사는 이어 "정치는 생물이고 현실"이라며 "서생의 문제의식과 상인적 현실감각을 가져야 한다는 김대중 대통령의 말씀도 그런 의미일 것"이라고 했다.

그러면서 "당규를 통한 대국민 약속은 지켜져야 하지만 약속파기가 불가피하다면 형식적 원칙에 매달려서도 안된다"라며 "공당의 대국민 약속이자 자기약속인 무공천을 어기는 것이 불가피하다면 어겨야 한다"고 했다. 그는 다만 "그에 상응하는 책임을 져야 하고, 석고대죄 수준의 대국민 사과와 당규개정(당원의견수렴)이 선행돼야 할 것"이라고 전제를 달았다.

그는 과거 자신을 향한 당내 비판을 겨냥한 듯 "어떤 국민도 민주당의 약속위반을 질책할 수 있지만 대국민 거짓말과 약속위반을 밥 먹듯이 하던 분들의 비난은 납득하기 어렵다"고 일침했다.

