정청래 "'재보궐 무공천' 주장한 이재명 , 당 분위기 '부글부글'…매맞는 일밖에"

[아시아경제 원다라 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 이재명 경기도지사의 '무공천 발언'과 관련해서 "당내 분위기가 부글부글"이라면서 "현실적으로 후보를 내지 않는 것은 불가능하다"고 말했다. 앞서 이 지사는 내년에 치러지는 서울·부산시장 재보궐선거에 당헌대로 후보를 내지 말아야 한다는 입장을 밝힌 바 있다.

정 의원은 22일 오전 TBS라디오에 출연해 '최근 이 지사가 지자체장 보궐선거에 공천하지 말아야 한다는 발언을 했다. 당내 분위기는 어떤가'라는 질문에 "한마디로 부글부글"이라고 답했다. 이어 "정치는 타이밍의 예술이라고 하는데 말하는 시점이 굉장히 중요하다. 이해찬 당대표께서도 말씀하셨다시피 지금 이 문제를 꺼내면 사실은 매맞는 일밖에 없지 않나"라고 덧붙였다.

또 "현실적으로 후보를 안낸다는 것은 전례가 없을뿐 아니라 현실적으로 가능하지도 않을 것 같다"면서 "예를 들면 전 당원 투표로 물어볼수 있지 않나, 이것은 차기 지도부에 일임할 사안"이라고 말했다.

정 의원은 최근 이 지사에 대한 지지율이 오르고 있는 것에 대해선 "일종의 '대법원 컨벤션 효과'이런게 좀 있는 것 같다. 사이다 발언을 하고 있기 때문에 국민들의 등을 긁어주는 측면이 있다"고 말했다. 이어 "이 의원, 이 지사 지지율을 합하면 거의 40%가 넘어가고 있다"면서 "우리 당, 저희 당 후보의 지지율이 올라가니까 저희는 좋은 것"이라고 말했다.

박주민 민주당 의원이 전당대회 당대표 경선 출마해 이낙연 의원이 불리해진 것이 아니냐는 질문에는 "기왕에 이렇게 된거 오히려 더 잘됐다는 입장이더라"고 답했다. 이어 '흥행에 도움이 된다는 의미인가'는 질문에 "그렇다"고 답했다. 박 의원의 당선 가능성에 대해선 "박 의원이 득표력이 좀 있고, 인기도 많다"면서 "온라인 민심(이 중요하다).온라인으로 치러지는 만큼 박 의원에게 유리한 상황이 될수도 있다"고 말했다.

김태년 민주당 원내대표가 지난 20일 교섭단체 대표 연설에서 행정수도 이전 필요성을 강조한 것에 대해선 "당에서 국민여론조사를 해봤는데 실제로 옮기는 게 좋겠다는 여론이 6대3정도로 나왔다"면서 "(김 원내대표가) 내일 원내 추진단을 만들어 실제 해보겠다고 했다"고 덧붙였다.

한편 정 의원은 민주당 차기 대선주자와 관련해선 "추미애 법무부 장관같은 경우에 다크호스가 될수 있다. 박영선 중소벤처기업부 장관도 다크호스일수 있고 여러카드가 있다"고 말했다. 미래통합당에서 윤석열 검찰총장을 차기 대선 주자로 주목하고 있는 것에 대해선 "제가 봤을때에는 윤 총장이 정치를 할것 같지는 않다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr