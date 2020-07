5G 융합서비스 발굴 박차…2022년까지 1200억 투자

[아시아경제 조슬기나 기자] 정부가 2022년까지 1200억원을 투입해 15개 이상의 5G 융합서비스를 발굴하기로 했다. 엣지컴퓨팅 연구개발(R&D), 표준화 등 5G 산업 생태계도 조기 구축한다.

과학기술정보통신부는 3차 추가경정예산(추경)으로 추진되는 5G 이동통신 융합서비스 발굴 및 공공선도 적용 사업을 본격화한다고 22일 밝혔다. 디지털 뉴딜의 일환으로 추진되는 해당사업은 모바일엣지컴퓨팅(MEC) 기술 기반의 5G 융합서비스를 발굴하고 공공부문에 선도적용함으로써 5G 산업 생태계를 조기에 구축하기 위한 것이다. 올해만 400억원의 예산이 배정됐다. 이날부터 사업을 수행할 컨소시엄 공모도 진행된다.

과기정통부는 2022년까지 총 1200억원의 예산을 들여 15개 이상의 5G 융합서비스를 발굴한다는 목표다. 또한 5G 융합서비스의 민간 확산, 엣지컴퓨팅 R&D 및 표준화 등에도 박차를 가하기로 했다.

오상진 과기정통부 정보통신산업정책관은 “우리는 세계 최초 5G 상용화에 이어 5G 산업 생태계 조기 구축이라는 또 다른 과제에 직면하고 있다”면서 “코로나19로 인한 비대면 확대와 디지털 전환 가속화 등 경제·사회 변화의 흐름에서 5G 통신망이 가진 초저지연·초고속의 잠재력을 현실화 하는 MEC 기술을 바탕으로 새로운 융합서비스가 창출되고, 글로벌 5G 산업을 선도할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

