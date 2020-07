미국, 코로나19 백신 정보 노린 중국해커 2명 기소(종합)

코로나19 백신 개발 관련 정보를 비롯한 각종 기업정보를 10여년 동안 훔친 혐의

기업정보의 가치는 수억달러 규모…홍콩 반체제 인사 등에 대한 정보도 해킹

미국은 영국과 함께 중국을 압박하는 대중국 정책 공조도 강화중

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원, 박선미 기자] 미국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 정보를 비롯해 미국 기업들의 각종 기밀을 노린 중국인 2명을 기소했다. 미·중 관계 악화속에 미국이 우선순위 '숙제'로 여기고 있는 중국 해킹 문제를 다시 꺼내들어 양국 갈등 전면에 내세운 것이다.

21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 법무부는 리샤오위, 둥자즈 등 중국인 2명을 해킹 등 11개 혐의로 기소했다며 공소장을 공개했다. 중국 국가안전부와 연계해 코로나19 백신 개발 관련 정보를 비롯한 각종 기업정보를 10여년 동안 훔쳤다는 혐의다.

이들의 해킹 대상은 미국과 다른 9개국에서 운영되고 있는 코로나19 백신 및 치료제 연구 기업, 첨단기술 개발 관련 기업, 방위산업체 등 수백개 기업들이다. 이 중 국방, 헬스케어 등 분야 13개 미국 기업과 코로나19 백신 관련 업무를 하는 4개의 미국 기업이 피해를 입었고, 지금까지 이들이 빼낸 기업정보의 가치는 수억달러 규모에 이른다고 주장했다.

이와는 별도로 이들은 미국·중국·홍콩 등에서 활동하는 반체제 인사 및 인권활동가 등에 대한 정보도 해킹해 중국 정부기관에 넘긴 것으로 알려졌다. 공소장은 체포된 이들이 개인의 이익을 위해 일하기도 했지만 정보를 중국의 대표적인 정보기관인 국가안전부에 제공하기 위해 행동한 것이라고 명시했다.

미국이 그동안 중국인을 해킹 혐의로 기소한 적은 여럿 있었지만 코로나19 백신 정보 해킹 혐의로 기소한 것은 이번이 처음이다.

미 연방수사국(FBI)과 국토안보부는 지난 5월 중국 정부에 연계된 해커들이 코로나19 백신 연구를 노리고 있다고 발표만 했을 뿐 구체적인 대상을 정해 이들에게 혐의를 적용하지는 않았다. 미·중 관계가 계속 악화되자 전 세계가 코로나19 백신개발에 주목하고 있는 분위기를 중국의 사이버 절도와 연계시켜 국제적 관심과 중국을 향한 비난 여론을 극대화하려는 계산으로 풀이된다.실제로 이날 WSJ을 비롯해 워싱턴포스트(WP), 뉴욕타임스(NYT) 등 대다수 외신은 "코로나19 백신 정보를 훔치려 한 혐의로 중국인 2명을 기소"를 기사 제목으로 달았다.

중국인 2명이 미국의 코로나19 백신 개발 관련 정보를 빼내려 했다는 이번 주장은 최근 미국, 영국, 캐나다가 이례적 공동 성명을 내고 러시아 정부를 배후에 둔 해커 조직 'APT29'가 코로나19 백신을 개발하는 기업과 연구기관의 정보를 해킹했다고 지적한데 이은 것이다. 존 디머스 미 법무부 국가안보담당 차관보는 "중국은 러시아와 이란, 북한을 따라 사이버 범죄자들에게 피난처를 제공하는 부끄러운 나라에 속하게 됐다"고 비판했다.

미국은 이번에 중국 해커 2명을 기소한 것과는 별도로 영국과 함께 중국을 압박하는 대중국 정책 공조도 강화하고 있다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 이날 영국 총리관저를 방문, 보리스 존슨 총리와 회동해 대중 정책을 집중 논의했다. 5세대(G) 통신망에서 중국 통신장비업체인 화웨이 장비를 오는 2027년까지 완전 제거하기로 한 영국의 결정에 환영의 뜻을 전하며 중국에 의존하지 않는 5G 네트워크 개발 방안을 논의했다. 또 중국이 '내정'이라고 분류하는 홍콩 및 신장 위구르족 문제에 대한 공동 대응 방안도 토론했다.

한편 마크 에스퍼 미 국방장관은 미·중 간 긴장 관계가 전방위적으로 확산돼 군사적 갈등까지 불거지고 상황을 감안해 양국간 위기의 대화 채널을 개선하고 상호 관심 분야를 논의하기 위해 올해 말까지 중국을 방문하기를 희망한다고 밝혔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr박선미 기자 psm82@asiae.co.kr