'보수의 아이콘' 오세훈의 이재명 격려…"기본주택 대찬성"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 보수의 '아이콘' 오세훈 전 서울시장이 이재명 경기도지사가 추진하는 '30년 장기 전월세 주택'(경기도 기본주택)에 대해 적극적인 지지 의사를 밝혀 주목된다.

오 전 시장은 21일 페이스북을 통해 '경기도 기본주택 성공시켜라'라는 글을 통해 "경기도가 '기본소득'에 이어 '기본주택'이라는 새로운 시도를 제안했다"며 "(이재명 경기지사가 추진하는)기본소득에 대해서는 철학적 바탕을 달리하는 '안심소득' 제안을 했기 때문에 반대했지만, 이번 경기주택도시공사(GH)의 '기본주택' 시도는 성공하길 빌며 그 용기에 박수를 보낸다"고 기대감을 내비쳤다.

경기도 기본주택은 수도권 3기 신도시 역세권 등 핵심 요지에 30년 이상 장기 거주가 가능한 전월세 주택을 말한다. 도는 이를 위해 공급 물량의 50% 이상을 기본주택으로 공급하도록 중앙 정부와 협의하겠다고 21일 밝혔다.

기본주택 입주 자격은 기존 임대주택 자격요건과 달리 소득, 자산, 나이 등이 필요 없다. 또 임대 보증금과 월 임대료 역시 최대한 저렴하게 책정된다.

오 전 시장은 앞서 '진심으로 집값 잡아 불로소득 근절하고 싶다면'이라는 글을 통해 "3기 신도시 뿐만아니라 강남의 시유지 등 서울지역 5곳에 대해 아파트 공급 시 통상의 민간기업에 의한 분양방식을 피하고, sh나 LH를 통해 저렴한 주택을 공급하되, 그 방법은 환매조건부 분양, 토지임대부 분양, 장기전세주택 등 3가지를 혼용해야 한다"고 제안했다.

오 전 시장은 그러면서 "이재명 지사의 (기본주택에 대한)과감한 발상의 전환에 박수를 보내며, 문재인 정부도 이를 전향적으로 검토해야 한다"며 "아울러 서울시도 강남 시유지들과 용산 등 도심 공급 물량에 이미 검증된 3가지 형태를 적극 반영해 집값 안정에 나서 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr