오규석 기장군수 “고리1호기 대책없인 시위 안멈춰”

21일 국무총리실·산업부 1인 시위 … 7일 청와대 시위 이어

사용후핵원료 처리대책부터 세워야

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 오규석 부산 기장군수가 21일 국무총리실과 산업통상자원부 앞에서 고리1호기 해체와 관련해 사용후핵연료 관리방안 수립을 촉구하며 1인 시위를 벌였다.

지난 7일 청와대 앞 1인 시위에 이어 두 번째 상경 시위다. 이날은 시위 강도를 높여 국무총리실에 이어 산업통상자원부 앞까지 찾아갔다.

오 군수는 “주민의 안전과 생명보다 소중한 가치는 없다”고 강조하며 “정부는 고리1호기 해체에 앞서 사용후핵연료에 대한 처리대책을 조속히 마련하고 시행해야 한다”고 주장했다.

또한 “우리 군민들을 완벽히 보호할 수 있는 안전한 해체계획도 반드시 수립해야 한다”고 정부를 향해 다시 호소했다.

지난 7월 1일 고리1호기 해체 계획서의 주민의견 수렴을 위한 공람이 시작됐으나, 해체계획서에는 사용후핵연료 관리방안에 대한 내용이 빠져 있었다. 오 군수가 시위에 나선 가장 큰 배경이다.

기장군에 따르면 해체과정에서 발생할 수 있는 방사성물질 방출에 대한 주민 보호 계획이나 사용기술 등이 명확히 제시돼 있지 않았다.

기장군은 이런 상황을 우려해 고리1호기 해체와 관련한 공식 입장을 7월 2일 밝히고, 오 군수는 지난 7일 청와대 앞에서 대책수립을 촉구하는 1인 시위를 벌였다.

오 군수는 이날에도 1인 시위를 이어 나가며 고리1호기 사용후핵연료 관리방안 수립 등 기장군의 요구사항이 조속히 받아들여지기를 다시 한번 촉구했다.

기장군도 요구사항을 담은 입장문을 국무총리실과 산업통상자원부에 직접 전달하며 단호한 의지를 전했다.

향후 오 군수는 한수원 본사, 국회, 고리본부 앞에서 차례로 1인 시위를 이어 나가며 기장군의 입장을 강력히 전달할 방침이다.

