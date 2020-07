진안홍삼연구소, 홍삼가건보와 홍삼 산업 발전 공동협약(MOU)체결

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 재)진안홍삼연구소(소장 박충범)는 20일 홍삼 건강기능식품전문제조업체인 ㈜홍삼가건보(대표 최지애)와 진안 홍삼 산업 발전 및 활성화를 위한 업무협약을 체결하였다.

진안홍삼연구소는 홍삼의 특성화 및 지역 산·학·연·관의 유기적인 협력 네트워크를 구축하고 지역 실정과 특성에 맞는 홍삼 산업 발전을 목표로 2008년도에 국가와 지자체의 공동투자로 진안에 설립이 된 재단법인이다.

특히 ,홍삼한방특구로 지정된 진안군의 대표 향토 자원인 홍삼의 기능성을 검증하고 유익한 기능성식품으로 개발하여 진안 홍삼 산업 발전을 위해 박차를 가하고 있다.

(재)진안홍삼연구소와 ㈜홍삼가건보는 진안 지역의 홍삼 산업의 경쟁력 제고와 진안 농가소득 창출은 물론 농업농촌의 신성장 동력 창출과 기능성 식품 산업을 통해 진안 홍삼의 인지도 제고를 위해 협력하기로 했다.

최근 진안홍삼연구소에서는 향토건강식품명품화사업을 통해 진세노사이드 함량이 우수한 ‘진안홍삼데일리’ 제품을 개발하여 ㈜홍삼가건보에 기술이전 한 바 있다.

