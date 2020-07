[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 21일 오후 구청에서 열린 ‘강남12길’ 선포식에 참석해 동국제약과 함께 24일부터 강남 12길 걷기 챌린지 ·나 혼자 걷기 챌린지를 개최하기로 했다.

구는 ‘강남12길’(도심5길, 둘레 4길, 힐링3길)를 조성, ‘나 혼자 걷기 챌린지’의 목표 걸음 2억보 달성시 5억 상당의 건강용품을 취약계층에 기부할 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr