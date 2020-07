(재)전북은행장학문화재단, ‘3D프린터 지원사업’ 기기 전달식

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] (재)전북은행장학문화재단(이사장 김영구)은 20일 전주우아중학교에서 ‘3D프린터 지원사업’ 기기전달식을 실시했다고 밝혔다.

이 사업은 전북은행장학문화재단이 프린터를 지원하고 군산대학교 산학협력단이 교육을 지원하는 미래 비전 프로그램으로 도교육청 공모를 통해 신청한 중·고등학교 중 매년 10개교를 선정하여 각 2대씩 3D프린터를 지원하고 있다.

이날 전달식에는 전북은행장학문화재단 김영구 이사장, 전주우아중학교 임국원 교장선생님, 정진욱 선생님과 학생들이 참석하여 3D프린터 지원사업 프로그램에 대한 브리핑과 기기 설치 및 사용 방법 등 프린터 기기를 바로 사용할 수 있도록 도움을 주어 학생들에게 큰 호응을 얻었다.

김영구 이사장은 “전북은행은 3D프린터 기기 지원뿐만 아니라 12월에 3D프린터 모델링 경진대회를 진행하여 도내 중·고등학생들에게 직접적으로 도움이 될수 있도록 표창 및 총 500만원의 장학금이 지급한다.”며 말했다.

