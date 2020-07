[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 21일 오후 3시 국공립 새우개 하나 어린이집 개원식에 참석해 테이프 커팅을 했다.

이날 개원식은 류경기 중랑구청장, 함영주 하나금융그룹 부회장 등이 참석한 가운데 진행, '국공립 새우개 하나 어린이집'이 지난 1일 개원한 것을 기념하기 위해 마련됐다.

국공립 새우개 하나 어린이집은 신내동 새우개 마을에 위치해 있으며 연면적 591.28㎡, 지상 3층 규모로 보육실 5개, 유희실, 독서공간 및 옥상 놀이터 등 74명의 아이들을 위한 다양한 시설이 마련돼 있다.

구는 2018년 하나금융그룹과 민관협력 국공립 어린이집지원사업 MOU를 체결, 하나금융그룹으로부터 9억 원을 지원받아 총 사업비 36억 원을 투입해 올 6월 새우개 하나 어린이집을 신축했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr