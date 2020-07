통합공무원노조 시간선택제본부 처우 개선 위한 입법 시동

국회의원들과 면담 통해 적극적으로 제도 개선안 제시...8월28일 시간선택권 보장 등 처우개선 위한 국회토론회 진행예정

[아시아경제 박종일 기자] 전국통합공무원노동조합 시간선택제본부(본부장 정성혜)는 시간선택제 채용공무원 제도개선을 위해 발벗고 나섰다.

지난 2017년8월 시간선택제 채용공무원 제도의 열악한 처우 및 차별 등을 개선하기 위해 출범한 시선제 본부는 그간 행정안전위원회 소속 의원들을 만나 제도 문제점과 현황을 전달해 개선안을 도출하고 제안 하는 등 활발한 노조활동을 펼치고 있다.

그간 꾸준히 기자회견, 국회토론회 등 다양한 국회사업을 진행해 제도 문제점을 지적한 결과 시선제 공무원연금 적용, 35시간 근무시간 확대하는 등 큰 성과물을 이끌어 냈다.

오는 8월28일에도 시간선택권 부여 등 차별철폐를 위해 국회토론회를 진행할 예정이다.

28일 오후 3시 국회도서관 대강당에서 진행되는 토론회는 김민석·이은주·임호선 의원실에서 주최, 통합노조 시선제본부가 주관, 시간선택제 채용공무원의 시간선택권 부여 등 차별 문제에 대한 다양한 내용을 다룰 예정이다.

그간 시간선택제 채용공무원 제도 문제점으로 ▲시간선택권 차별 법령 개정 ▲정수 정원 산정 환원 ▲초과근무 시 1시간 공제 문제 개선 ▲차별적 근무환경 개선 ▲명절휴가비 등 근무시간과 관계없는 수당 동일지급 등 내용을 지적한다.

정성혜 시선제 본부장은 이번 토론회를 통해 ▲근무환경 개선 ▲소속감 상승 ▲조직 내 인사운영 정상화 및 갈등요소 제거 ▲시간선택제 채용공무원과 전일제 공무원 간 형평성 제고 등의 효과를 기대한다고 밝혔다.

