승진 축하 화환 대신 쌀 이웃돕기 기부 ‘훈훈’

곡성군 심상권 사무관, 입면 사무소에 10kg 백미 100포 기탁

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군에서 사무관으로 승진한 군청의 한 간부 공무원이 축하 화환 대신 받은 쌀을 취약계층들에게 기부해 귀감을 사고 있다.

그 주인공은 최근 단행된 곡성군 하반기 인사에서 5급 농업직 사무관으로 승진한 뒤 곡성군의회 전문위원으로 발령받은 심상권 씨(59)로 알려졌다.

심 씨는 지인들이 축하의 마음으로 화환 대신 보낸 쌀 1000kg(10kg 100포)을 어려운 이웃들을 위해 써달라며 지난 20일 곡성군 입면 사무소에 기부했다.

심 씨는 “군민 행복지수 1위 달성을 위해 공직자로서 작은 일이라도 함께해야 한다는 마음을 실천한 것뿐이다. 제가 칭찬받을 게 아니라 화환 대신 쌀을 보내주신 분들이 정말 감사한 분들이다”고 말했다.

입면 사무소 관계자는 “고향을 사랑하는 심상권 사무관의 마음에 감사드리며 그 뜻을 깊이 새겨 취약계층에게 잘 전달하겠다. 코로나19로 분위기가 침체해 있는 상황에서 따뜻한 마음이 주민들에게 큰 용기와 희망이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr