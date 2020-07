[속보]미 국방장관 "주한미군 철수 명령 내린 적 없어…최적화는 검토중"

속보[아시아경제 허미담 기자] 마크 에스퍼 미국 국방장관은 21일(현지시간) 주한미군 감축설과 관련해 "나는 한반도에서 군대를 철수하라는 명령을 내린 적이 없다"고 말했다. 다만 자신은 '국가국방전략(NDS)'을 시행할 것임을 분명히 했다면서 이는 지역 임무를 최적화하도록 배치돼있는지를 확인하는 것이라고 언급했다.

