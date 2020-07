[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 21일 오후 영등포 양평2동 골목 구석구석을 돌며 주민과 함께 격의없는 소통을 나누었다.

채 구청장은 지역에서 오랜기간 영업해온 참기름집, 떡집, 약국, 상점 등을 방문해 코로나19로 인한 애로사항을 청취, 주민 제안과 건의사항을 귀담아 들었다.

이후 선유문화공방 찾아 마을 사업의 추진상황을 살펴보고, 아낌없는 지원과 협력을 약속했다.

채 구청장은 구민 삶의 현장과 생활 터전으로 직접 찾아가 영등포 제2의 도약을 위한 소통행정을 적극 펼쳐나가고 있다.

