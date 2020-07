보성군, 코로나19 확산 방지 민·관 대응 협력체계 확립 나서

‘우리 마을 우리가 지키기’ 긴급대응단과 강화된 방역대책 논의

[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 김철우 보성군수는 보성군 코로나19 첫 확진자가 발생에 따라 지난 20일 군 간부, 읍·면민 회장, 이장단협의회장 등 55명이 참석한 가운데 비대면 긴급영상회의를 개최했다.

21일 보성군에 따르면 이날 회의는 코로나19 확진자 발생에 따라 민심 안정과 방역 관리 및 확산방지대책을 논의하기 위해 마련됐다.

김 군수는 공무원 공직기강 확립, 사실에 근거한 코로나19 정보의 신속 전파, 집단감염 취약시설의 방역실태 점검 강화 및 주민 예방수칙 홍보에 만전을 기하겠다고 밝혔다.

또 방역사각지대를 해소하기 위해 이장과 읍·면간에 유기적인 협업체계를 유지하고, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 주민들의 불편·건의사항은 신속히 처리할 계획이다.

김철우 군수는 “추가 확진자 발생을 차단하기 위해서는 1주일이 고비이니 코로나19 방역수칙을 준수해 달라”라면서 “마스크를 꼭 착용해 주시고 각종 소모임과 가족 간의 왕래도 자제할 뿐만 아니라 조금이라도 증상이 있을 시에는 보건소로 신고할 것”을 강조했다.

보성군 확진자 전남 35번은 광주177번 확진자와 광주에서 같은 직장을 다니는 직장동료로 사무실 근무 중에 전파됐으며, 역학조사 결과 보성군에서 광주로 출퇴근하며 대중교통을 이용할 때 마스크를 착용한 것으로 확인됐다.

군은 전남35번 확진자, 광주177번 확진자와 접촉한 95명의 코로나19 진단검사를 한 결과 전원 ‘음성’ 판정을 받았으며, 감염 위험이 큰 밀접 접촉자는 잠복 기간을 고려해 추가 검사를 진행하고 있다.

