'수돗물 유충' 의심 신고 잇따라…국민들 불안 확산

[아시아경제 김가연 기자] 인천, 경기 지역을 중심으로 수돗물 유충이 발견된 가운데 서울, 대전, 울산, 부산 등 전국에서 유충이나 벌레가 나왔다는 신고가 이어지면서 국민들의 불안이 확산하고 있다. 최초 유충이 발견된 정수장과 같은 정수 설비가 적용된 정수장 일부에서 유충이 발견되자, 환경부는 전국 정수장을 대상으로 긴급 전수조사를 벌이고 대책 마련에 나섰다.

21일 서울 양천구의 한 다세대주택에서 유충이 나왔다는 신고가 접수됐다. 서울시 상수도사업본부는 신고를 받은 뒤 유입경로 등을 조사하고 있다.

전날(20일) 동작구 상도동의 한 아파트에서도 유충이 발견됐다는 신고가 접수된 것으로 파악됐다. 주민 A 씨는 이날 오후 9시30분께 욕실 샤워기에서 붉은색 유충이 나왔다며 서울시 민원접수 앱을 통해 신고했다.

지난 19 서울 중구의 한 오피스텔에서도 유충 신고가 접수돼 상수도본부가 현장조사 등 유입경로를 분석한 바 있다. 본부는 해당 오피스텔 수돗물 시료에서 이상이 발견되지 않은 점을 토대로, 다른 요인으로 인해 유충이 나왔을 가능성이 있다고 전했다.

20일 대전 서구 과정동의 한 다가구 주택에서도 유충이 나왔다는 신고가 접수됐다. 상수도본부에 따르면 이 가구에서 발견된 벌레는 문제가 된 깔따구 유충이 아닌 나방파리 유충으로 추정되며, 수돗물이 아닌 개수대 밑에서 올라온 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

이밖에도 서울 중구, 경기 안양시, 울산 중구 등에서도 유충 및 벌레가 발견됐다는 신고가 잇따랐으나 상수도본부 조사결과 외부유입 가능성이 큰 것으로 확인됐다.

부산에서 접수된 의심 신고는 20일 기준 19건으로 확인됐다. 본부는 가정 내 싱크대나 물탱크 등에서 이물질이 발견된 것으로 보고 있다.

인천지역에서는 지난 9일부터 이날 오후 6시까지 187가구에서 유충이 발견된 것으로 집계됐다.

인천 부평구와 계양구 지역에 수돗물을 공급하는 폐쇄형 부평정수장에서 발견된 유기물은 유충으로 확인됐다. 앞서 한강유역환경청은 부평정수장 내 깊이 2.5m인 활성탄 여과지를 조사한 결과 폐쇄형인 부평 제1정수장에서 11마리, 폐쇄형이 아닌 제3정수장에서 2마리, 총 13마리를 발견한 바 있다. 현재 전문기관을 통해 분석 작업이 진행되고 있다.

이밖에도 인천 공촌정수장 외 6개 정수장에서도 일부 유충이 발견된 것으로 전해졌다.

환경부는 지난 15일부터 17일까지 활성탄 여과지(활성탄지)가 설치된 전국 정수장 49곳을 긴급점검한 결과 인천 공촌정수장을 포함한 7곳 정수장에서 유충이 일부 발견됐다고 밝혔다. 활성탄지는 공촌정수장에 적용된 정수 설비로, 깔따구 유충의 번식 장소로 추정된다.

환경부는 문제가 된 정수장들을 대상으로 23일까지 보완조치를 완료한 뒤 보고하도록 조치한 한편, 전국 일반 정수처리장 435개소를 상대로 긴급 전수조사를 벌이고 있다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr